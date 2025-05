Stand: 19.05.2025 09:09 Uhr Streit um Pfand-Bon: Senior isst Papier auf

Ein Streit um einen Pfand-Bon hat in Seelze (Region Hannover) ein kurioses Ende gefunden. Laut Polizei hatte ein 68 Jahre alter Mann am Wochenende seinen Pfand-Bon am Leergutautomaten eines Supermarkts vergessen. Diesen habe ein 83-Jähriger an sich genommen, so die Polizei. Es entbrannte ein Streit, der schließlich einen Marktmitarbeiter auf den Plan rief. Videoaufnahmen zeigten laut Polizei, dass der ältere Mann den Bon im Wert von zwölf Euro tatsächlich unrechtmäßig genommen hatte. Doch statt den Beleg herauszugeben, steckte der Rentner sich das Papierstück in den Mund und aß es auf. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Sie leitete ein Strafverfahren gegen den 83-Jährigen ein.

