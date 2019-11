Stand: 20.11.2019 15:23 Uhr

Amtsantritt am Freitag: Onay neuer OB von Hannover

Ab Freitag hat Hannover offiziell ein neues Stadtoberhaupt: Am Mittag wird der Grünenpolitiker Belit Onay im Neuen Rathaus in sein Amt als Oberbürgermeister (OB) eingeführt. Während der Feierstunde übergibt der Stadtratsvorsitzende Thomas Hermann (SPD) dem 38-jährigen Onay die Amtskette, im Anschluss hält der neue OB eine Rede. Die Vereidigung Onays ist in der darauffolgenden Woche während einer Stadtratssitzung geplant. Die Zeremonie am Freitag sehen Sie ab 12 Uhr an dieser Stelle live im Videostream.

Videos 05:12 Hallo Niedersachsen Welche Pläne hat Hannovers neuer OB Belit Onay? Hallo Niedersachsen Als vierte deutsche Großstadt hat Hannover mit Belit Onay einen Grünen-Politiker zum Chef im Rathaus gewählt. Was will er zuerst anpacken? Video (05:12 min)

Sieg bei Stichwahl mit 52,9 Prozent

Onay hatte sich in der Stichwahl mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den von der CDU unterstützen Kandidaten Eckhard Scholz durchgesetzt. Am Dienstag hat der 38-Jährige sein Landtagsmandat abgegeben. Die vorgezogene Wahl war nötig geworden, weil der vorherige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) sein Amt niederlegte. Er steht unter Untreueverdacht und wurde im Mai endgültig in den Ruhestand versetzt.

