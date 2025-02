Stand: 19.02.2025 20:18 Uhr Amphibienwanderung beginnt: Kommunen und NABU suchen Helfer

Mit den wärmeren Tagen zum Ende des Winters gehen die ersten Amphibien auf Wanderung. Daher sucht unter anderem der Landkreis Nienburg Freiwillige, die Fröschen, Molchen und Erdkröten auf dem Weg zu ihren Laichgewässern über die Straßen helfen. An den entsprechenden Strecken werden laut Landkreis Schutzzäune aufgestellt. Aufgabe der Krötenzaunbetreuer etwa darin, die Tiere sicher über die Straßen zu bringen.

NABU sucht Helfer für Bau von Amphibienzäunen

Der Landkreis Nienburg bittet Autofahrer, an den entsprechenden Strecken zum Schutz der Tiere und Helfer langsam zu fahren. Interessierte können sich beim Fachdienst Naturschutz des Landkreises Nienburg melden. Im vergangenen Jahr haben sich Helfer um rund 16.000 Erdkröten gekümmert. Neben Nienburg haben die Landkreise Peine und Northeim ähnliche Aufrufe veröffentlicht. Auch der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen sucht Freiwillige, die beim Bau von Amphibienzäunen helfen. Interessierte können in NABU-Gruppen in ihrer Nähe nachfragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Artenschutz