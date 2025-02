Amphibienwanderung: Helfer gesucht - Einschränkungen im Verkehr Stand: 20.02.2025 09:50 Uhr Mit den wärmeren Tagen zum Ende des Winters gehen die ersten Amphibien auf Wanderung. In Niedersachsen werden Freiwillige gesucht, die Fröschen und Kröten über die Straße helfen.

Der Naturschutzbund (NABU) rechnet wegen des vorhergesagten Temperaturanstiegs ab Mitte der Woche "mit einer regelrechten Völkerwanderung", so Amphibienexperte Ralf Berkhan. Frösche, Molche und Erdkröten erwachen allmählich aus ihrem Winterschlaf und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Vor allem während der Dämmerung überqueren die Tiere dafür auch Straßen.

NABU sucht Helfer für Bau von Amphibienzäunen

Daher sucht unter anderem der Landkreis Nienburg Freiwillige, die Schutzzäune aufbauen und die Amphibien sicher über die Straßen bringen. Interessierte können sich beim Fachdienst Naturschutz melden. Im vergangenen Jahr hätten sich Helferinnen und Helfer um rund 16.000 Erdkröten gekümmert. Neben Nienburg haben die Landkreise Peine und Northeim ähnliche Aufrufe veröffentlicht. Auch der Naturschutzbund Niedersachsen sucht Freiwillige, die beim Bau von Amphibienzäunen helfen. Interessierte können in NABU-Gruppen in ihrer Nähe nachfragen. In Lüneburg zum Beispiel wurden bereits am vergangenen Wochenende Schutzzäune aufgestellt.

Landkreise schränken Verkehr ein

Der NABU ruft Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, vor allem in der Dämmerung besonders wachsam zu sein. Während der Krötenwanderung schränken einige Regionen in Niedersachsen den Verkehr ein. Der Landkreis Gifhorn zum Beispiel will einige Straßen nachts zeitweise sperren, wenn dort Amphibien unterwegs sind. Der Landkreis Goslar sperrt nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 25 Jahren die Wolfshagener Straße zur Zeit der Krötenwanderung komplett. Auch im Landkreis Hameln-Pyrmont sind bereits einige Streckenabschnitte in der Nacht gesperrt. Außerdem werde auf betroffenen Straßen die Geschwindigkeit begrenzt.

