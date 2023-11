Alte Polizeischule in Wennigsen: Feuer flammt wieder auf Stand: 08.11.2023 07:40 Uhr Der Großbrand in der alten Polizeischule in Wennigsen (Region Hannover) gilt als gelöscht. Zwischenzeitlich war das Feuer erneut aufgeflammt, als sich Glutnester in einer Zwischendecke entzündeten.

Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Ein Wasserrohrbruch an der Egestorfer Straße hatte die Löscharbeiten erschwert. Bei dem Brand wurde eine Turnhalle vollständig zerstört. Das Feuer war auf die Zwischendecke des Übergangs zum Hauptgebäude übergesprungen. Mindestens 250 Liter Schaum und Wasser wurden in die Zwischendecke gepumpt, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Heute soll das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort Wände der Turnhalle umstürzen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Gebäude steht seit etwa zehn Jahren leer.

Wasserversorgung in Wennigsen schwierig

In der Spitze seien rund 250 Feuerwehrleute aus Wennigsen, Ronnenberg, Gehrden und Barsinghausen im Einsatz gewesen. Die Wasserversorgung vor Ort sei schwierig, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte einen 1,5 Kilometer entfernten Hydranten anzapfen. Die Feuerwehr richtete einen Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen ein. Landwirte aus der Umgebung unterstützten die Feuerwehr. Zudem waren zwei Wasserwerfer der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) mit je 10.000 Liter fassenden Wassertanks im Einsatz, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen bestätigte. Auch die Feuerwehr Hannover unterstützte die Arbeiten mit Löschfahrzeugen - darunter ein sogenannter Teleskoplöscher, der aus 54 Metern Höhe das Dach ablöschen kann.

Gefahrenwarnung für Anwohner aufgehoben

Die Gefahrenwarnung für die Bevölkerung wurde aufgehoben. Anwohnerinnen und Anwohner in den Ortschaften Wennigsen, Wennigser Mark und Degersen waren am Dienstagmorgen wegen der Rauchentwicklung über die Warn-App NINA aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer sollten das Gebiet aber weiterhin weiträumig umfahren. Die Landstraße zwischen Wennigser Mark und Egestorf war beidseitig gesperrt. Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe wurden von den Einsatzkräften bisher nicht gemacht.

