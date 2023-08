Stand: 28.08.2023 10:53 Uhr Alkohol-Kontrollen bei Hannover 96: 20 Fans dürfen nicht rein

Für rund 20 Fußballfans ist der Stadionbesuch beim Spiel von Hannover 96 gegen den HSV am Wochenende ausgefallen. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren sie zu betrunken. Sie durften nicht hinein. Die Polizei führte am Eingang zum Stadion stichprobenartig Atemalkohol-Kontrollen durch. Der höchste gemessene Wert lag bei 4,5 Promille. Laut Polizei feuerten am Wochenende etwa 40.000 Hannoveraner und rund 10.000 angereiste Hamburger ihre Mannschaften an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.08.2023 | 13:30 Uhr