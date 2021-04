Stand: 23.04.2021 07:31 Uhr Alfeld: Polizei nimmt Telefonbetrüger fest

Die Polizei hat in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ein Betrügerpaar festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers hatten der Mann und die Frau einen 65-jährigen angerufen. Während der Mann einen Polizisten spielte, gab sich die Frau als Tochter des Opfers aus. Sie habe bei einem Autounfall eine Frau getötet und brauche nun Geld für eine Kaution, behauptete sie. Das Geld solle in Kürze abgeholt werden. Der Angerufene wurde jedoch misstrauisch und informierte einen Nachbarn, der die Polizei einschaltete. Die Beamten konnten die Betrüger daraufhin in der Nähe stellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.04.2021 | 06:30 Uhr