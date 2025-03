Stand: 21.03.2025 10:08 Uhr Jugendliche alarmieren Feuerwehr: Flammen in Dachgeschosswohnung

Jugendliche haben am Mittwochabend in Alfeld (Landkreis Hildesheim) einen Brand in einem Mehrfamilienhaus bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. In einer Dachgeschosswohnung hatte der Kühlschrank angefangen zu brennen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner der betroffenen Wohnung versuchte laut Polizei vergeblich, den Kühlschrank mit einem Feuerlöscher zu löschen. Von der Straße aus sahen die Jugendlichen den Feuerschein und den Rauch. Die Feuerwehr habe das Haus evakuiert. Sie verhinderte außerdem, dass der Brand sich auf weitere Wohnungen ausbreitete. Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Die betroffene Wohnung ist nach Informationen der Polizei bis auf Weiteres unbewohnbar. Verletzt wurde - wohl auch Dank der schnellen Hilfe der Jugendlichen - niemand.

