Stand: 21.03.2025 20:31 Uhr Brand in Alfeld: Defekter Kühlschrank löst Feuer aus

Ein defekter Kühlschrank war Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alfeld (Landkreis Hildesheim). Die erste Vermutung der Ermittler habe sich bestätigt, teilte die Polizei in Hildesheim mit. Brandermittler hatten zuvor den Brandort untersucht. Jugendliche hatten das Feuer am Mittwochabend in Alfeld bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Es war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen ausbreitete.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.03.2025 | 08:30 Uhr