Stand: 24.08.2020 14:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Albtraum Autokauf - statt Traumauto gekauft

Einem Ehepaar aus Hannover kommt ein Autokauf teuer zu stehen: Unabhängig voneinander hatten die beiden Ehepartner im Internet nach einem gebrauchten Wagen geschaut. Die 28-Jährige interessierte sich für ein Angebot in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Der Wagen sollte 17.500 Euro kosten. Während ihrer Recherche erregte der Umstand ihr Misstrauen, dass das Fahrzeug nur mit einem Schlüssel abgegeben werden sollte. Sie wendete sich an die Polizei im Stadtteil Lahe, die das Auto als gestohlen identifizierte. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte: Der Ehemann war auf das gleiche Angebot gestoßen - und hatte den Wagen am Vortag heimlich gekauft.

Polizei beschlagnahmt Auto

"Der Wagen sollte anlässlich der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eine Überraschung sein", berichtete ein Polizeisprecher. "Der Mann ist extra nach Dienstschluss mit dem Zug nach Leverkusen gefahren, um dort den Wagen in Empfang zu nehmen und den Traum seiner Frau zu erfüllen." Doch der Traum geriet zum Albtraum. Der 59 Jahre alte Eigentümer des Fahrzeugs, ein Unternehmer aus dem nordrhein-westfälischen Frechen im Rhein-Erft-Kreis, hatte bei der Polizei beide Originalschlüssel vorgezeigt und den Marktwert des Wagens mit 25.000 Euro angegeben. Zulassungsbescheinigung und Ausweis des Verkäufers waren gefälscht. Die Polizei beschlagnahmte das Diebesgut - die 17.500 Euro sind vermutlich futsch.

Jederzeit zum Nachhören - Aktuelle Meldungen 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.08.2020 | 17:00 Uhr