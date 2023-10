Stand: 18.10.2023 10:22 Uhr Airbus-Flügel im Serengeti-Park Hodenhagen angekommen

Die Tragflächen eines ausrangierten Bundeswehr-Flugzeugs sind im Serengeti-Park in Hodenhagen im Landkreis Heidekreis angekommen. Der Transport, größtenteils über die Autobahn 7, habe hervorragend geklappt, sagte eine Parksprecherin am Mittwoch. Wann der Flugzeug-Rumpf des ausrangierten Airbus A310 in den Freizeitpark transportiert werden kann, ist noch unklar. Den entsprechenden Antrag hatte die Region Hannover abgelehnt, weil über 200 Bäume dafür zurückgeschnitten werden müssten oder beschädigt werden könnten. Der Park legte Widerspruch ein und wartet auf eine Entscheidung. Der Flieger soll zu einem Restaurant umgebaut werden.

