AfD Niedersachsen trifft sich zu Parteitag in Hannover Stand: 28.05.2022 10:11 Uhr Der niedersächsische Landesverband der AfD kommt heute und morgen in Hannover zu einem Parteitag zusammen. Dabei soll vorzeitig ein neuer Vorstand gewählt werden.

Die AfD will so die jahrelangen parteiinternen Querelen beenden. Morgen will die Partei zudem ihr Wahlprogramm für die kommende Landtagswahl am 9. Oktober beschließen. Der Parteitag findet in einem Zelt auf dem hannoverschen Schützenplatz statt. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Parteien will heute gegen den Parteitag protestieren.

Arena-Betreiber in Aurich hat AfD abgesagt

In mehreren Städten hatten sich zuvor Hallenbetreibende geweigert, der AfD Räume bereitzustellen. Erst am Freitag wies das Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine Beschwerde der AfD gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Oldenburg zurück. Laut dem Urteil muss die Stadt Aurich die Betreiberin der Sparkassen-Arena nicht anweisen, dem Landesverband die Arena für den Landesparteitag zu überlassen. Das Betreiberunternehmen hatte eine entsprechende Anfrage der AfD zuvor abgelehnt.

AfD darf Lüneburg Arena nutzen

In Lüneburg ist der Rechtsstreit dagegen noch nicht abgeschlossen. Der Landkreis hat gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt. Die Richter urteilten, dass die Partei die Lüneburg Arena für einen Parteitag nutzen darf. Nun steht die Nutzung der Arena für eine Aufstellungsversammlung der AfD für die Landtagswahl im Raum.

