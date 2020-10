Stand: 28.10.2020 08:53 Uhr Abtrünnige AfD-Abgeordnete: Kein baldiger Neustart

Die drei abtrünnigen Abgeordneten der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag haben die Hoffnung auf eine schnelle Neugründung der Landtagsfraktion gedämpft. Man befinde sich weiterhin mitten in dem mit viel Mühe vom AfD-Bundesvorstand initiierten Mediationsverfahren, teilten die bisherige Fraktionschefin Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends am Dienstagabend mit. "Die Mediation soll zu wichtigen Fortschritten bei Fragen der Fraktionsbildung führen, doch sowohl die aggressive Tonalität, als auch das vorläufige Ende der Gesprächsbereitschaft laufen dem zuwider", erklärten die drei. Die Einladung der sechs übrigen Abgeordneten zu einer "bedingungslosen Neugründung" einer Fraktion an diesem Mittwoch im Landtag habe sie überrascht, teilten Guth, Wirtz und Ahrends mit.

