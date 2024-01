Stand: 16.08.2016 13:32 Uhr AKW Grohnde ist wieder am Netz

Das Atomkraftwerk Grohnde an der Weser ist wieder am Netz. Die Ursache für ein kleines Leck sei behoben worden, teilte E.on als Betreiber am Dienstag mit. Das Leck war demnach durch die Schädigung einer Schweißnaht an einer Kleinleitung entstanden. Das betroffene Rohrstück sei nun ausgetauscht worden. Ähnliche Schweißnähte seien mit einer Röntgenuntersuchung überprüft worden, hieß es dazu am Dienstag aus dem Umweltministerium. Bei der Untersuchung seien aber keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt worden.

Ende 2021 vom Netz

Am 30. Juli war das Kraftwerk wegen des Lecks vom Netz genommen worden. Bereits im April war die Anlage wegen eines Pumpen-Schadens heruntergefahren worden. Das Kraftwerk läuft seit 1984, Ende 2021 soll es endgültig stillgelegt werden. Atomkraft-Gegner fordern wegen der Zwischenfälle jedoch das vorzeitige Aus für das AKW.

