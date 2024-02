Stand: 16.02.2024 10:14 Uhr A2-Ausfahrt am Dienstag wegen Grünschnittarbeiten gesperrt

Die A2-Anschlussstelle Bad Eilsen-West (Landkreis Schaumburg) in Fahrtrichtung Dortmund wird am kommenden Dienstag von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Wie die Autobahn GmbH Nordwest mitteilte, müssen dort Pflanzen geschnitten werden. Grund sei ein bevorstehender Schwerlasttransport, hieß es. Am 21. und 22. Februar sei die Fahrbahn in der Ausfahrt dann von 9 bis 15 Uhr verengt, so die Autobahn GmbH. Die Umleitung sei schon eingerichtet: Sie führt über die Anschlussstelle Bad Eilsen-Ost.

