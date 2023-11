96 gegen Eintracht: Behrens "stinkesauer" über Aggression im Stadion Stand: 05.11.2023 16:19 Uhr Nach dem Niedersachsenderby zwischen Hannover und Braunschweig hat sich Innenministerin Daniela Behrens empört über die gewaltbereite Stimmung im Stadion gezeigt.

Das Spiel, in dem 96 den Erzrivalen besiegte, musste am Sonntag mehrfach unterbrochen werden, weil Pyrotechnik und Feuerwerk auf den Rasen geworfen wurden. Dies habe wenig mit Fußball zu tun, sagte Behrens. "Auch die Aggression, die ich im Stadion wahrnehme, macht mich stinkesauer", so die SPD-Innenministerin.

Behrens: Mit Vereinen über Kostenerstattungen reden

Weitere Informationen Hannover 96 gewinnt Derby gegen Braunschweig und ist Dritter Die "Roten" beherrschen ihren Erzrivalen klar und feiern einen hochverdienten 2:0-Erfolg. Fans sorgen durch den Einsatz von Pyrotechnik für Unterbrechungen. mehr

Nach ihren Angaben waren mehr als 2.000 Einsatzkräfte durch das Niedersachsenderby gebunden. Die hohe Zahl sei einerseits berechtigt, sagte Behrens. Auf der anderen Seite hätten Polizisten, die rund um das Derby im Einsatz waren, eigentlich andere, wichtigere Aufgaben zu erfüllen. Behrens appellierte an die Bundesliga-Vereine, auf ihre Fans einzuwirken - und deutete an, dass die Klubs künftig für die Einsätze zahlen könnten. "Dieser hohe Polizeieinsatz ist sicherlich auf Dauer so nicht zu leisten, ohne dass wir uns mit den Vereinen über eine Kostenerstattung unterhalten müssen", so Behrens.

Sitzreihen rausgerissen, Beamte beworfen

Neben Pferden und Drohnen hatte die Polizei rund um das Spiel auch einen Hubschrauber im Einsatz. Im Stadion wurden Polizeikräfte aus dem Gästeblock mit Gegenständen beworfen, wie die Polizei Hannover mitteilte. Auf Videos ist zu sehen, wie Braunschweiger-Anhänger Sitzreihen im Stadion herausreißen. Vor dem Spiel war es nach bisherigen Informationen zu keinen größeren Vorfällen gekommen. Die Anreise von rund 1.500 Fans aus Braunschweig mit einem Sonderzug nach Hannover war nach Angaben der Bundespolizei friedlich verlaufen. Auch am Hauptbahnhof Braunschweig habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen hatte im Vorfeld von einem herausfordernden Wochenende gesprochen. Für sie sei der Spieltag unglücklich gewählt, denn auch Fans von Werder Bremen wurden am Sonntag am Hauptbahnhof Hannover erwartet. Weit mehr als 1.000 Fans des Bundesligisten mussten hier auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Wolfsburg umsteigen. Zudem kämen jetzt wegen der aktuellen politischen Lage im Nahen Osten an den Wochenenden viele Demonstrationen hinzu. Damit sei die Polizei an den Wochenenden immer mehr gefordert, erklärt ein Sprecher der GdP.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2023 | 12:00 Uhr