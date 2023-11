Hannover 96 gewinnt Derby gegen Braunschweig und ist Dritter Stand: 05.11.2023 15:33 Uhr Hannover 96 hat das Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0) für sich entschieden. Das Team von Coach Stefan Leitl war im Duell mit dem Zweitliga-Schlusslicht klar überlegen und verbesserte sich durch den Erfolg auf den dritten Tabellenplatz. Das Spiel wurde wegen des Einsatzes von Pyrotechnik wiederholt unterbrochen.

von Hanno Bode

Fabian Kunze (12.) und Marcel Halstenberg (42., Foulelfmeter) sorgten am Sonntagnachmittag mit ihren Toren für den hochverdienten Erfolg der "Roten", die ihre Aufstiegsambitionen mit einem spielerisch und taktisch reifen Auftritt abermals unterstrichen. Der BTSV war zwar bemüht, ihm fehlten jedoch die fußballerischen Mittel, um den Erzrivalen vor ernsthafte Probleme stellen zu können. Zudem musste die Eintracht nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kapitän Jannis Nikolaou ab der 57. Minute in Unterzahl spielen.

Die im Vorfeld der Begegnung befürchteten Auseinandersetzungen der rivalisierenden Fangruppen blieben zwar aus. Dafür sorgten Anhänger beider Vereine vor und während des Spiels durch den Einsatz von Pyrotechnik für einen verspäteten Anpfiff sowie zwei Unterbrechungen.

Kunze: "Wir waren sehr dominant"

"Ich denke, wir waren schon sehr dominant. Wir müssen vielleicht das eine oder andere besser ausspielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eindeutig die bessere Mannschaft waren", sagte Kunze, der ausgerechnet im Derby sein erstes Tor für die "Roten" erzielte: "Das ist einfach geil."

"Fans" zünden Pyro und sorgen für verspäteten Anpfiff

Die Partie begann mit rund sechsminütiger Verspätung, weil einige in den Fanblöcken von 96 und dem BTSV stehende Eintrittskarten-Erwerber offenbar mit dem gregorianischen Kalender nicht sonderlich gut vertraut sind. Jedenfalls zogen sie Silvester auf den 5. November vor und sorgten durch das Abbrennen von Pyrotechnik dafür, dass dichte Rauchschwaden durch das WM-Stadion am Maschsee zogen. Das war bunt, laut - und ebenso gefährlich wie überflüssig.

Da der Deutsche Fußball-Bund (DFB) solches Verhalten in Stadien nicht duldet, werden beide Clubs demnächst gewiss Post aus Frankfurt am Main erhalten - Neujahrsgrüße werden in den Umschlägen trotz des Silvester-"Spektakels" der unverbesserlichen "Anhänger" nicht sein.

Kunze sorgt für frühe 96-Führung

Ebenso wenig überraschend wie das laut Hausordnung untersagte Feuerwerk war die Dominanz von 96 in der Anfangsphase der Begegnung. Der Aufstiegsanwärter setzte das Schlusslicht sofort unter Druck und wurde für seinen stürmischen Beginn rasch belohnt. Kunze überwand BTSV-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann mit einem allerdings nicht ganz unhaltbar ausschauenden Schuss von der Strafraumkante. Der einmal mehr sehr emsige Derrick Köhn durfte sich über einen Scorerpunkt freuen.

Die Gäste waren also schnell unter Zugzwang. Doch das im Vergleich zur 1:4-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche auf gleich fünf Positionen in der Startelf veränderte Team von Interimscoach Marc Pfitzner war nicht in der Lage, die Abwehr der "Roten" vor größere Probleme zu stellen. In Ballbesitz waren die Braunschweiger vor der Halbzeit einmal mehr in dieser Saison vergeblich auf der Suche nach klugen Lösungen.

Halstenberg erhöht per Elfmeter

Immerhin: Die Arbeit gegen Ball war bis kurz vor der Pause vernünftig. Dann aber fehlte Verteidiger Saulo Decarli bei einer Grätsche gegen Louis Schaub im eigenen Strafraum das Timing. Der Schweizer brachte den Österreicher zu Fall, was einem Mann aus Niederkassel missfiel: Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Elfmeter. Halstenberg trat an und verwandelte sicher zum 2:0.

Der Treffer des Nationalspielers sorgte für Frust bei einigen Eintracht-"Anhängern", die sich noch ein paar Bengalos aufbewahrt hatten und diese nun auf den Rasen warfen. Stegemann musste die Partie kurz unterbrechen und schickte die Teams daraufhin vom Feld.

BTSV-Kapitän Nikolaou sieht Gelb-Rot

Kurz nach dem Wiederbeginn war erneut zwischenzeitlich für wenige Minuten Schluss, weil aus dem Braunschweiger Block Feuerwerk auf den Rasen geschossen wurde. Damit taten die Pyromanen zwischen den friedlichen Eintracht-Anhängern den "Löwen" wahrlich keinen Gefallen. Denn in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatte die Pfitzner-Elf einen bemühten und etwas zielstrebigeren Eindruck hinterlassen.

Nach der 120-sekündigen Zwangpause war es dann auch schon vorbei mit der zarten BTSV-Herrlichkeit. 96 riss das Spiel wieder an sich und hatte spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Nikolaou, dessen Arbeitstag wegen wiederholten Foulspiels frühzeitig endete, alle Trümpfe in der Hand.

Statt in den Verwaltungsmodus zu schalten, drängten die Hausherren aber auf die endgültige Entscheidung. Schaub (62.) und Havard Nielsen (78.) scheiterten knapp am 3:0. Nennenswerte Abschlüsse auf der Gegenseite blieben aus, sodass Braunschweig im Derby ohne eine einzige Tormöglichkeit blieb - eine sportliche Bankrotterklärung.

12.Spieltag, 05.11.2023 13:30 Uhr Hannover 96 2 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 F. Kunze (12.) 2 :0 Halstenberg (42., Foulelfmeter)

Hannover 96: Zieler - Neumann (90.+5 Lührs), Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (79. Muroya), F. Kunze, Leopold, Köhn - Schaub (79. S. Ernst) - Nielsen (90.+5 Foti), Voglsammer (69. Tresoldi)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Decarli - Marx (46. Rittmüller), Griesbeck (87. Krauße), Nikolaou, Donkor - S. Sané (61. Wiebe), F. Kaufmann (72. Gómez) - F. Krüger (46. Ihorst)

Zuschauer: 42000



