Stand: 12.07.2024 11:43 Uhr 77 Straftaten: Mann am Flughafen Hannover festgenommen

In insgesamt 77 Fällen wird ermittelt: Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover einen 54-Jährigen festgenommen. Die Beamtinnen und Beamten seien in der Nacht zu Donnerstag auf den Mann aufmerksam geworden, sagte ein Sprecher. Bei der Ausreisekontrolle stellten sie fest, dass gegen den 54-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Sachsen-Anhalt) vorlag. Darin wirft die Behörde dem Mann 77 Taten vor: die Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 66 Fällen und Steuerhinterziehung in elf Fällen. Geschätzter Gesamtschaden: rund 810.000 Euro. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2024 | 06:30 Uhr