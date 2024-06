Stand: 24.06.2024 12:31 Uhr Fast Knast statt Türkei: 55-Jähriger am Flughafen Hannover gestoppt

Ein 55-jähriger Mann ist am Samstag am Flughafen in Hannover bei der Sicherheitskontrolle der Bundespolizei aufgefallen. Gegen ihn lag nach Angaben der Polizei ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor. Der Mann hatte eine Ordnungswidrigkeit begangen, aber seine Geldbuße in Höhe von 21 Tagessätzen zu je 250 Euro nicht gezahlt. Die daraus folgende Haft habe er auch nicht angetreten, so die Bundespolizei. Da der Mann die offenen 5.250 Euro nicht aus seiner Reisekasse begleichen konnte, drohten ihm 21 Tage im Gefängnis. Doch er hatte Glück: Er erreichte seinen Bruder telefonisch und dieser bezahlte den ausstehenden Betrag, sodass der 55-Jährige sogar noch pünktlich seinen Flieger in die Türkei erreichen konnte.

