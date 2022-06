Stand: 27.06.2022 21:41 Uhr 75-jährige Ladenbesitzerin in Obernkirchen tot aufgefunden

Eine 75-jährige Frau ist am Montag in ihrem Schreibwarengeschäft in Obernkirchen tot aufgefunden worden. Derzeit gehe man von einem Tötungsdelikt aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bückeburg am Abend mit. Den Angaben zufolge deuten die Spuren am Tatort darauf hin, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Genauere Angaben zur Todesursache oder zum Tathergang konnte die Polizei bis zum Abend nicht machen. Die Nienburger Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05021) 9778-0 entgegen.

28.06.2022 | 06:30 Uhr