720 Exponate, 13 Themenwelten: IdeenExpo in Hannover startet Stand: 02.07.2022 08:37 Uhr Die IdeenExpo in Hannover öffnet heute auf dem Messegelände ihre Pforten. Unter dem Motto "Mach doch einfach" präsentieren die Veranstalter rund 720 Mitmach-Exponate. Auch der NDR ist dabei.

Auf insgesamt 100.000 Quadratmetern wollen die Messemacher den Nachwuchs für technische und naturwissenschaftliche Berufe und Studienfächer begeistern. 13 Themenwelten sollen neugierig machen und Technik zum Anfassen zeigen. Wie sieht es zum Beispiel in der Internationalen Raumstation aus? Wie entsteht eigentlich ein Podcast? Und kann man leuchtende Gummibärchen wirklich essen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der IdeenExpo. An den Wochenenden finden auf der Bühne Live-Konzerte statt. Den Anfang machen heute - organisiert vom NDR Jugendsender N-JOY - ab 20 Uhr Jan Delay & Disko No. 1. Der Eintritt zu allen Konzerten und zur IdeenExpo ist frei. Die Veranstalter erwartet mehr als 300.000 Besucher.

VIDEO: Technik zum Anfassen - IdeenExpo gibt Vorgeschmack (02.06.2022) (1 Min)

Roboter "Felix" - die Zukunft in der Pflege?

Im Vorfeld wurden bereits einige der auf der IdeenExpo gezeigten Exponate vorgestellt. Zum Beispiel "Felix", ein Roboter. Mithilfe einer eingebauten Kamera und künstlicher Intelligenz soll die Maschine von NiedersachsenMetall die Mimik des Gegenübers erkennen und darauf reagieren. "Felix" könne in vielen Bereichen eingesetzt werden, sagte Imme-Kathrin Lösch von NiedersachsenMetall: "Gerade so ein Exponat wie Felix zeigt auf, dass es viel mehr Dimensionen gibt, die damit einhergehen. Beispielsweise in der Pflege: Wie sieht es aus mit dem Fachkräftemangel in Pflegeberufen? Werden wir, wenn wir alle alt sind, nur noch von Robotern gepflegt?", so Lösch im Hinblick auch auf ethisch-praktische Fragen.

Der Norddeutsche Rundfunk ist Medienpartner der IdeenExpo - und das aus einem guten Grund, so Landesfunkhaus-Direktorin Andrea Lütke: "Wir als NDR sind einfach mit dabei, weil wir hier die Chance sehen, Medienkompetenz zu vermitteln. News sind auf Drittplattformen zunehmend von Algorithmen abhängig, und dafür braucht es einfach technisches Verständnis, um die Welt zu verstehen."

Jugendliche können hinter die Kulissen des NDR blicken

Egal ob Fernsehen, Radio oder Web, ob Moderation, Bild, Schnitt, Ton oder Gestaltung - beim NDR Campus in Halle 7 können Jugendliche an neun Tagen die vielfältige Technik und die zahlreichen Berufsfelder eines Medienunternehmens kennenlernen. Neugierige können beispielsweise vor einem Greenscreen im Fernsehstudio zur Nachrichtensprecherin oder zum Nachrichtensprecher werden, die Besonderheiten bei der Bedienung einer Fernsehkamera entdecken oder im mobilen N-JOY Hörfunkstudio die eigene Radioshow moderieren.

IdeenExpo: Bislang 2,2 Millionen Besucher

Die IdeenExpo war 2007 als gemeinsame Initiative von Politik und Wirtschaft gegründet worden, um Jugendliche an die sogenannten MINT-Fächer Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik heranzuführen. Mittlerweile haben 2,2 Millionen Menschen die IdeenExpo besucht. Die IdeenExpo 2022 läuft bis zum 10. Juli. Mehr Informationen im Internet auf der Homepage der Idee-Expo.

