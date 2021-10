Stand: 16.10.2021 11:00 Uhr 72-Jähriger stirbt bei Brand in Garbsen

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen (Region Hannover) ist ein 72 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Zudem wurden seine 71 Jahre alte Frau schwer verletzt. Drei weitere Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover am Sonnabend sagte. Demnach war das Feuer am Freitagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die vier Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die sechs Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren nach dem Brand vorerst nicht bewohnbar.

