Stand: 09.11.2023 13:03 Uhr 67-jährige Beifahrerin stirbt nach Unfall bei Emmerthal

Infolge eines Unfalls auf der L424 zwischen den Emmerthaler Ortsteilen Hagenohsen und Latferde (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist eine 67-jährige Frau gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall, der sich bereits am Montag ereignet hatte, waren zwei entgegenkommende Pkw kollidiert. Der 20-jährige Fahrer des einen Autos war nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich in einer Linkskurve mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es mit dem entgegenkommenden Pkw zusammenprallte. Dessen 70-jähriger Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher und seine 14-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Am Donnerstag starb die 67-jährige Frau dann im Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Polizei ruft Zeugen auf, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 zu melden.

