62-Jähriger verliert beim Überholen die Kontrolle und stirbt

Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Hildesheim ist ein 62 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen gestorben. Zwischen den Ortsteilen Neuhof und Sorsum habe der Mann zwei andere Autos überholt, sagte eine Polizeisprecherin. Als ihm dabei ein Auto entgegenkam, geriet sein Wagen ins Schleudern. Er kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Laut Polizei war der 62-Jährige wohl zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Nach dem Unfall wurde die L460 für mehrere Stunden beidseitig gesperrt.

