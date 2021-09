Stand: 19.09.2021 16:04 Uhr 600.000 Euro Schaden bei Rangierunfall in Hannover

Bei einem Rangierunfall im Abstellbereich der Deutschen Bahn am Pferdeturm in Hannover ist am Sonntag ein Schaden in Höhe von mindestens 600.000 Euro entstanden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein ferngesteuerter Unimog einen abgestellten InterCity rangiert. Der Fahrer habe im Führerstand des IC hinter dem Unimog gesessen. Dadurch habe er die Strecke vor sich nicht richtig einsehen können und einen abgestellten Intercity-Express übersehen. Der Zug prallte demnach gegen den ICE - und der Unimog wurde zusammengestaucht. Nicht nur der Triebkopf des ICE sei beschädigt, sondern der gesamte Zug gegen einen Prellbock geschoben worden. Der Rangierer erlitt einen Schock und wurde ärztlich betreut. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs.

