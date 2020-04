Stand: 06.04.2020 07:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

48 Bahnbrücken in Niedersachsen kaum zu sanieren

48 Eisenbahnbrücken in Niedersachsen sind kaum noch zu sanieren. Das geht aus Angaben des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), hervor. Insgesamt sind demnach deutschlandweit 1.004 so marode, dass sie ersetzt werden müssen. Würden sie alle in Angriff genommen, lägen die Kosten bei 7,3 Milliarden Euro, antwortete Ferlemann auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag.

Zeitraffer: Neue Brücke am Hauptbahnhof Hannover 08.04.2019 12:15 Uhr Eine knapp 140 Jahre alte Brücke am Hauptbahnhof Hannover muss erneuert werden. Das Zeitraffer-Video zeigt, wie das neue Brücken-Element in seine Position geschoben wird.







Bauarbeiten in Hannover

In Hannover wurde jüngst eine mehr als 100 Jahre alte Bahnbrücke praktisch komplett neu gebaut. Die historische Fassade der Bahnüberführung wurde weitgehend wieder in den originalgetreuen Zustand versetzt. Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt wird in den nächsten Jahren ebenfalls aufwendig saniert.

Fast die Hälfte älter als 100 Jahre

Die Infrastruktur der Bahn gilt als marode, weil jahrelang zu wenig investiert wurde. Mehr als die Hälfte der gut 25.700 Eisenbahnbrücken wurde vor Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut, 45 Prozent sind älter 100 Jahre.

