46-Jähriger stirbt nach Kellerbrand in Reihenhaus in Arnum Stand: 13.09.2023 12:26 Uhr Nach einem Kellerbrand in einem Reihenhaus im Hemminger Ortsteil Arnum (Region Hannover) ist ein 46-jähriger Bewohner gestorben. Das Haus war am Dienstag in Brand geraten, die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr hatte den Mann am Dienstagnachmittag aus dem brennenden Gebäude gerettet und die Flammen gelöscht. Weitere Hausbewohner hatten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der 46-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte.

Schaden von 10.000 Euro

Unklar sei bisher, warum das Feuer in dem Reihenhaus ausbrach, so die Sprecherin. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

