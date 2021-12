444 Christbäume in Wohnung: Neuer Rekord für Rintelner Paar Stand: 06.12.2021 16:45 Uhr Ein Ehepaar aus dem Landkreis Schaumburg hat seinen eigenen Weltrekord gebrochen. Hunderte Weihnachtsbäume verteilen sich in ihrer Wohnung auf nur 100 Quadratmetern.

In der Wohnung von Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln glitzert und blinkt es zu dieser Jahreszeit in jedem Winkel, sogar im Badezimmer - und das noch mehr als in den Vorjahren. Am Montag hat sich das Rekord-Institut für Deutschland die leuchtende Sammlung angesehen. Das Ergebnis: Die amtierenden Weihnachtsbaum-Weltmeister haben sich selbst übertroffen und mit 444 Weihnachtsbäumen, 42.000 Christbaumkugeln und 300 Lichterketten erneut einen Rekord aufgestellt.

Im Sommer geht's los mit Schmücken

Mit den Vorbereitungen für den heutigen Tag hat Thomas Jeromin bereits im Sommer begonnen. Für ihn sei das monatelange Schmücken aber kein Stress, sondern vielmehr Entspannung. Das Weihnachtsbaum-Faible der Jeromins ist mittlerweile so bekannt, dass ihnen Menschen aus ganz Deutschland ausrangierte Dekoration zuschicken - von Lametta bis hin zu Kugeln. Im vergangenen Jahr schaffte das Paar so bereits schon einmal den Eintrag ins Buch der Weltrekorde, damals mit 420 Bäumen in ihrer Wohnung.

