Stand: 30.05.2024 15:29 Uhr 31-Jähriger in Hannover angegriffen und schwer verletzt

In Hannover ist ein 31-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum 15. Mai. Demnach soll der 31-Jährige mit zwei Männern vor einem Supermarkt in der Passage unter dem Kröpcke in der Innenstadt in Streit geraten sein. Daraufhin soll einer der Unbekannten den 31-Jährigen mit mehreren Schlägen gegen den Kopf niedergeschlagen und anschließend geflüchtet sein. Der 31-Jährige kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist der mutmaßliche Angreifer etwa 35 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und schwarz. Er trug zur Tatzeit einen Bart und schwarze Kleidung und wurde von einem etwa 30-jährigen blonden Mann begleitet, der ungefähr 1,70 Meter groß und korpulent gewesen sei, so die Polizei. Wer Hinweise zu dem Geschehen oder den Gesuchten geben können, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

