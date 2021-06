Stand: 02.06.2021 13:01 Uhr 27.000 Räder in Niedersachsen geklaut - Nienburg ist Spitze

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen rund 27.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet worden - die meisten davon in Nienburg. Laut Landeskriminalamt hat die Polizei dort mehr als 1.300 Diebstähle pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Die Stadt Hannover liegt bei den Diebstählen dagegen hinter Osnabrück, Lüneburg und Göttingen. Laut LKA wurde in Niedersachsen im vergangenen Jahr wurde fast alle 19 Minuten ein Rad gestohlen. Allerdings seien die Zahlen im Vergleich zu 2019 um fast 15 Prozent zurückgegangen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.06.2021 | 13:30 Uhr