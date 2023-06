Stand: 09.06.2023 21:46 Uhr 27-Jähriger aus Garbsen vermisst - Polizei hofft auf Hinweise

Seit Donnerstagnachmittag wird der 27-jährige Joschua S. aus Garbsen-Berenbostel (Region Hannover) vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde er zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Heinrich-Nordhoff-Ring gesehen. Als er nicht zuhause ankam, meldete seine Ehefrau ihn als vermisst. Joschua S. ist circa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat braune, lockige Haare, die schulterlang und vermutlich zum Zopf gebunden sind. An den Händen trägt er jeweils ein Stern-Tattoo. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 27-Jährige dunkelgraue Shorts und ein blau-rosa T-Shirt im Batiklook, einen schwarzen Pullover mit einem roten Dachshund und der Aufschrift "Randalieren für die Liebe". Laut Polizei ist er wohl zu Fuß unterwegs und trägt weder persönliche Papiere noch Geld oder Mobiltelefon bei sich. Eine akute Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Joschua S. geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer (0511) 109 45 20 zu melden.

