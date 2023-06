Stand: 10.06.2023 11:17 Uhr Vermisster 27-Jähriger aus Garbsen wieder da

Ein seit Donnerstag als vermisst geltender 27-jähriger Mann aus Garbsen-Berenbostel (Region Hannover) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Samstag gegen 10.10 Uhr nach einem Zeugenhinweis orientierungslos und leicht verletzt in einer Kleingartenkolonie in Badenstedt angetroffen. Für eine medizinische Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

