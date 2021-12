Stand: 01.12.2021 18:48 Uhr 25 Millionen Euro für Schausteller wegen Corona-Einbußen

Die wegen der verschärften Corona-Lage in Not geratenen Veranstalter und Schausteller sollen in Niedersachsen 25 Millionen Euro Hilfsgelder erhalten. Pro Unternehmen seien maximal 50.000 Euro möglich, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mit. "Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen können aufgrund der Corona-Lage kaum noch wirtschaftlich stattfinden und werden zum Teil bereits abgesagt. Wie schon im vergangenen Jahr muss mit deutlichen Umsatzeinbußen gerechnet werden", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) laut Mitteilung. Mehrere Weihnachtsmärkte in Niedersachsen haben ihren Betrieb frühzeitig eingestellt, etwa in Göttingen, Bad Bentheim und Lüneburg. Die Anträge sollen voraussichtlich Anfang 2022 bei der NBank beantragt werden können.

