25-Jähriger stirbt nach Unfall bei Mellendorf

Drei Tage nach einem schweren Unfall auf der A7 bei Mellendorf (Region Hannover) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag war der Mann nahezu ungebremst auf ein Stauende gefahren. Sein Auto schob sich unter einen Lastwagen. Möglicherweise sei der 25-Jährige abgelenkt gewesen, so die Ermittler.

