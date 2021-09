Stand: 30.09.2021 10:41 Uhr 21-Jähriger wird im Park attackiert und am Boden getreten

Ein 21-Jähriger ist am Abend in Hildesheim Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Das berichtet die Polizei. Als der junge Mann gerade mit seiner Freundin im Friedrich-Nämsch-Park unterwegs war, sprachen Jugendliche das Paar an. Es kam es zu einem Streit. Der 21-Jährige wurde dabei niedergeschlagen, einer der Jugendlichen soll das am Boden liegende Opfer zudem getreten haben. Die Freundin des Mannes ging dazwischen und konnte weitere Schläge verhindern, sodass dieser nicht schlimmer verletzt wurde. Der Haupttäter soll circa 15 Jahre alt, etwa 1,90 groß sowie mit einer Adidas-Jacke und -Hose bekleidet gewesen sein. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

