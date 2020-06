Stand: 08.06.2020 10:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

21-Jähriger droht mit Terror-Anschlag auf Muslime

Ein 21 Jahre alter Mann aus Hildesheim soll in einem Internet-Chat einen Anschlag mit mehreren Toten angekündigt haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft in Celle hat sich der Hildesheimer bereits seit Längerem mit der Idee beschäftigt, einen Anschlag mit zahlreichen Todesopfern zu begehen, um weltweite mediale Aufmerksamkeit zu erregen. In dem anonymen Internet-Chat vom vergangenen Freitag soll er den rechtsextremistischen Attentäter von Christchurch in Neuseeland erwähnt haben, der im März 2019 bei Angriffen auf Moscheen 51 Menschen erschossen hatte. Der Hildesheimer habe angekündigt, ähnlich handeln zu wollen. Sein Ziel sei es, Muslime zu töten.

Waffen und rechtsradikale Dateien gefunden

In der Wohnung des Mannes beschlagnahmte die Polizei Waffen und Datenträger. Darauf fanden die Ermittler Dateien mit rechtsradikalen Inhalten. Die Waffen dürfte er laut Generalstaatsanwaltschaft zur Umsetzung der Anschlagspläne angeschafft haben. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurde der Beschuldigte am Sonnabend in Gewahrsam genommen.

Beschuldigter sitzt in U-Haft

Das Landgericht Lüneburg hat inzwischen einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und des Verdachts der Terrorismusfinanzierung erlassen. Das Amtsgericht Hildesheim hatte den Haftantrag zunächst abgelehnt. Der Mann wird nun zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzuganstalt gebracht. Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft in Celle hat die Ermittlungen in den Fall übernommen.

Weitere Informationen Pistorius: Mehr Straftaten politisch motiviert 2019 hat die Polizei in Niedersachsen deutlich mehr politisch motivierte Straftaten in Niedersachsen registriert. Das liegt laut Innenminister Pistorius auch am Anzeigeverhalten von Opfern. (07.05.2020) mehr Link Neuseeland: Entsetzen nach Terrorangriff International haben Politiker die Angriffe auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch als "brutales Verbrechen" verurteilt. 49 Menschen wurden getötet. (15.03.2019) extern

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.06.2020 | 10:00 Uhr