Stand: 13.01.2021 09:15 Uhr 206 Hinweise auf RAF-Trio - aber keine heiße Spur

Nach einem europaweiten Fahndungsaufruf im vergangenen Jahr hat das Landeskriminalamt Niedersachsen 206 Hinweise auf drei untergetauchte frühere Mitglieder der aufgelösten Roten Armee Fraktion (RAF) erhalten. "Die Hinweise zu den Gesuchten kommen aus vielen europäischen Staaten und teilweise auch aus Ländern außerhalb der EU", sagte eine LKA-Sprecherin in Hannover. Die Hinweise würden geprüft, ein abschließendes Ergebnis gebe es nicht. Gefahndet wird nach Ernst-Volker Staub (66), Burkhard Garweg (52) und Daniela Klette (62). Sie werden unter anderem wegen einer Serie von zwölf Raubüberfällen von 1999 bis 2016 gesucht. Unter anderem sollen sie einen Geldtransport in Stuhr (Landkreis Diepholz) überfallen und einen Raubüberfall in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) verübt haben.

Weitere Informationen Ex-RAF-Mitglieder auf Europol-Liste - 101 Hinweise Die Ausschreibung von früheren RAF-Mitgliedern auf einer europäischen Fahndungsliste hat zu 101 Hinweisen geführt. Die Gesuchten leben seit vielen Jahren im Untergrund.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2021 | 09:30 Uhr