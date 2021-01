2021 soll beim Stadtkirchenverband innovativ werden

Der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband in Hannover will 2021 mehrere innovative Projekte starten. Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes sagte, dass es ihm besonders am Herzen liege, eine Ehrenamtsbörse einzurichten. Wer sich bei der Kirche engagieren wolle, solle damit leichter ein passendes Angebot finden. Die Börse soll nach Themen gegliedert sein, zum Beispiel Kirchenmusik oder Flüchtlingshilfe - und die Angebote aller insgesamt 60 Gemeinden bündeln. Außerdem kündigte Müller-Brandes an, dass der Kirchenverband Senioren, die sich nicht mehr so gut bewegen können, dabei helfen will, zum Impfzentrum zu kommen.

