Stand: 23.02.2019 11:39 Uhr

18-Jähriger stirbt nach Angriff in Hannover

In Hannover ist am Freitagabend in der Innenstadt ein 18-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann hielt sich laut Polizei in einer größeren Gruppe vor dem Opernhaus auf, als zwei bislang unbekannte Männer dazu kamen und ein Streit ausbrach. Im Zuge des Streits hätten die beiden Männer plötzlich mit "spitzen Gegenständen" auf mehrere Anwesende eingestochen, so die Ermittler. Die Angegriffenen versuchten zu fliehen, hinter der Oper ließen die Täter schließlich von den Verletzten ab und liefen davon, wie die Beamten am Sonnabend mitteilten. Trotz sofortiger Fahndung wurden sie bislang nicht gefasst.

Weiterer 18-Jähriger in Lebensgefahr

Der 18-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo er trotz Notoperation wenig später starb. Ein weiterer 18-Jähriger schwebt laut Polizei noch immer in Lebensgefahr. Die beiden übrigen Personen wurden leicht verletzt. Die Ursache der Auseinandersetzung ist unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

Die beiden Täter sollen etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Einer trug den Beamten zufolge kurze Haare und dunkle Kleidung. "Sein Komplize hatte längere, schwarze Haare, die zum Seitenscheitel gekämmt waren." Er soll mit einem roten Hemd und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2019 | 10:00 Uhr