Stand: 22.04.2024 22:22 Uhr 18-Jährigen mit Messer überfallen? Zwei Jugendlichen droht U-Haft

In Harsum im Landkreis Hildesheim ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche wegen eines mutmaßlichen Raubüberfalls. Der Polizei zufolge sollen die 15 und 16 Jahre alten Verdächtigen am Sonntag einen 18-Jährigen mit einem Messer bedroht haben und mit einem niedrigen Geldbetrag geflohen sein. Mehrere Streifenwagen aus Sarstedt und Hildesheim hätten in der Folge nach den Jugendlichen gefahndet. Im Bereich der Harsumer Schwimmhalle hätten die Beamten die Verdächtigen nach kurzer Verfolgung festnehmen können. Einer der Jugendlichen wurde am Montag wieder entlassen. Gegen die anderen beiden Beschuldigten stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft. Sie sollen bereits im Februar einen versuchten schweren Raub in Hildesheim begangen haben.

