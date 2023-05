Stand: 30.05.2023 16:31 Uhr 17-Jähriger mit schweren Verletzungen vor Wohnhaus gefunden

Am vergangenen Donnerstag haben Polizei und Rettungsdienst einen 17 Jahre alten Jugendlichen mit schweren Verletzungen vor einem Mehrfamilienhaus am Ihmeplatz im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte gefunden. Einer oder mehrere Täter sollen ihm erst auf den Kopf geschlagen und dann mit einem scharfen Gegenstand attackiert haben, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Jugendliche demnach mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Täter waren den Angaben zufolge verschwunden, als der 17-Jährige gefunden wurde. Der Jugendliche kam laut Polizei ins Krankenhaus, das er am Abend auf eigenen Wunsch wieder verließ. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatort seien bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.05.2023 | 07:30 Uhr