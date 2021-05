Stand: 14.05.2021 19:12 Uhr 17-Jährige von Mädchengruppe beraubt und niedergestochen

In Hannover ist eine 17-Jährige von einer Mädchengruppe beraubt und später niedergestochen worden. Die junge Frau wurde bei dem Angriff am Donnerstag schwer verletzt, die drei vermutlich 16 bis 18 Jahre alten Täterinnen flohen. Nach Angaben der Polizei hatten diese ihr Opfer auf einem U-Bahnsteig am Kröpcke angepöbelt, geschlagen und ihr die Handtasche gestohlen. Eine weitere Jugendliche half dem weinenden Opfer, die Täterinnen bis in eine große Tiefgarage zu verfolgen. Als die 17-Jährige ihre Handtasche zurückverlangte, stach eine der Täterinnen das Opfer nieder. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 2815 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2021 | 08:00 Uhr