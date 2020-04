Stand: 07.04.2020 12:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

14.30 Uhr live: Krisenstab informiert zu Corona-Lage

Auch am heutigen Dienstag berichtet der Krisenstab des Landes über die aktuelle Lage zur Corona-Pandemie in Niedersachsen. Für die Landesregierung steht heute Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Rede und Antwort. Vorrängig will die Landesregierung nochmals über die Neufassung der Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz wie auch in den vergangenen Tagen an dieser Stelle ab 14.30 Uhr in einem Livestream.

Landesregierung räumt mangelnde Abstimmung ein

Am Montag hatte Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz auf der Pressekonferenz gesagt, dass das Sozialministerium die Verabredung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs "deutlich srikter ausgelegt" habe als die Staatskanzlei. "In der Hektik der letzten Wochen ist die Abstimmung unterblieben", räumte Scholz ein. Die Verordnung werde korrigiert. Die Regelung hatte für Wirbel gesorgt, weil sie sich so interpretieren ließ, dass Besuche zwischen engsten Familienangehörigen nur in sehr wenigen Konstellationen erlaubt seien.

