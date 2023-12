Stand: 11.12.2023 11:16 Uhr 13- und 16-Jähriger klauen Autos in Hannover - und bauen Unfall

Zwei Minderjährige haben am Freitag in Hannover drei Autos gestohlen. Ein 13-Jähriger baute nach Angaben der Polizei vom Montag kurz darauf einen Unfall. Die beiden 13 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen sollen zunächst in der Nacht zu Freitag aus einem Container im hannoverschen Stadtteil Linden mehrere Autoschlüssel entwendet haben. Damit sollen sie zwei Audis und einen Volvo vom Gelände eines Autohauses gestohlen haben. Kurze Zeit später fuhr der 13-Jährige mit dem Audi in mehrere geparkte Autos. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zwei gestohlene Fahrzeuge wurden inzwischen gefunden, von dem dritten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.12.2023 | 13:30 Uhr