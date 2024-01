Stand: 02.01.2024 16:14 Uhr 13-jähriges Mädchen aus Lehrte vermisst

Seit Montag wird die 13-Jährige Mia G. aus Lehrte vermisst. Laut Polizei kehrte das Mädchen vom Besuch einer Freundin nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Demnach wollte die 13-Jährige am 29.12.2023 gegen Mittag zu ihrer Freundin fahren und hätte am 31.12.2023 nach Hause zurückkehren sollen. Zuletzt hatten Angehörige am 30.12.2023 mit ihr telefoniert, so die Polizei. Als das Mädchen nicht wie verabredet nach Hause kam und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, meldete die Mutter ihr Kind an Neujahr als vermisst. Mia G. ist 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblondes oder rotbraunes, lockiges Haar. Laut Polizei könnte sie sich in der Zwischenzeit die Haare rot gefärbt haben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die 13-Jährige mit einem schwarzen Oversize-Pullover, einer olivgrünen Cargohose und weiß-pinken Nike-Air-Sneakern bekleidet. Außerdem trug Mia G. einen lilafarbenen Reebok-Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben können, erreichen das Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer (05132) 827-0.

