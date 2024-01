Stand: 08.01.2024 06:42 Uhr 13-jähriges Mädchen aus Lehrte in Österreich aufgetaucht

Die als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Lehrte (Region Hannover) ist in Österreich wieder aufgetaucht. Gemeinsam mit einem Bekannten habe sie sich bei der Polizei in Villach gemeldet, hieß es von den Beamten in Hannover. Die 13-Jährige sei wohlauf und werde den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Mädchen war seit Neujahr als vermisst gemeldet. Sie war laut Polizei nicht wie vereinbart vom Besuch einer Freundin nach Hause zurückgekehrt.

