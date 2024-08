Stand: 07.08.2024 06:52 Uhr Zwei Lkw brennen auf Autobahn: A38 bis Donnerstag gesperrt

Nach einem Auffahrunfall mit vier Lastwagen bleibt die A38 bei Friedland in Richtung Halle voraussichtlich bis Donnerstagmittag gesperrt. Dort muss laut Polizei die Fahrbahn nach einem Feuer erneuert werden. Am späten Dienstagnachmittag war nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Thüringen ein Lastwagen an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zwei weitere Lastwagen wurden ineinandergeschoben. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Die Autobahn war zunächst zwischen den Anschlussstellen Friedland (Landkreis Göttingen) und dem thüringischen Arenshausen in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn von Halle nach Göttingen ist mittlerweile wieder frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min