Stand: 08.08.2024 14:41 Uhr Nach Lkw-Bränden: A38 bei Göttingen ist wieder freigegeben

Nach einem Auffahrunfall mit vier Lastwagen ist die Sperrung auf der A38 bei Friedland in Richtung Halle am Donnerstagmittag aufgehoben worden. Die Fahrbahn in Richtung Göttingen war bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder freigegeben worden. In dem Abschnitt musste laut Polizei die Fahrbahn nach einem Feuer erneuert werden. Am späten Dienstagnachmittag war nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Thüringen ein Lastwagen auf drei andere Lkw aufgefahren. Der 44-jährige Fahrer hatte aus bislang unbekannten Gründen ein Stauende übersehen, wie die Polizei mitteilte. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge in Brand. Der 44-jährige Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hitzebedingt ebenfalls in die Klinik, teilte die Gemeindefeuerwehr Friedland mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.08.2024 | 07:30 Uhr