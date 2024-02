Stand: 19.02.2024 15:33 Uhr Zwei Jungen durch Explosion schwer verletzt

Ein Kind und ein Jugendlicher haben sich beim Kieswerk Dannenbüttel (Landkreis Gifhorn) am späten Sonntagnachmittag durch eine Explosion schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden Jungen gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern in ein Kunststoffgefäß gefüllt. Sie wollten es demnach anschließend nahe des Kieswerks zünden. Bei der Aktion verletzten sich das Kind und der Jugendliche an Hand und Gesicht. Der dritte Junge blieb unverletzt und rief den Rettungsdienst. Die beiden Verletzten wurden per Rettungshubschrauber beziehungsweise mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte.

