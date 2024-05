Stand: 25.05.2024 14:42 Uhr Zu schnell unterwegs? 19-Jähriger prallt mit Auto gegen Bäume

In Vechelde (Landkreis Peine) ist ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Freitagabend schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Demnach kam der Autofahrer vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Schaden beläuft sich demnach auf rund 7.000 Euro.

